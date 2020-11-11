В Україні оголосили перший рівень небезпеки: водіям зробили попередження

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки (Колаж РБК-Україна)

В Україні в найближчу добу буде дуже небезпечно на дорогах

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через складні погодні умови. У більшості областей країни прогнозуються сильні тумани з видимістю від 200 до 500 метрів.

Синоптики називають такий рівень небезпеки жовтим або I (першим). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Українського гідрометцентру.

Такий сильний туман може призвести до порушення руху транспорту на деяких ділянках трас України, а також у містах, на окремих вулицях.

Що рекомендується робити водіям під час туману:

На ділянках дороги, де обмежена видимість через туман – водіям потрібно обов'язково знизити швидкість руху транспортного засобу.

За можливості водіям рекомендується використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом.

Обов'язково потрібно дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями та бути гранично уважними.

Водіям рекомендується уникати на дорогах різких і небезпечних маневрів.

Під час зупинки на дорозі, водії зобов'язані включити аварійну світлову сигналізацію.

У середу, 11 листопада, тумани охоплять практично всі області на Правобережжі України. У більшості областей країни очікується мінлива хмарність, тільки на заході – буде хмарно і без прояснень. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів до +9 +11 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, в яких областях України температура повітря впаде нижче нуля.

А також розповідали про те, що стала відома дата першого снігу в Україні.