В Украине обвалится цена на гречку: эксперт рассказал когда и на сколько

Цена на гречку после рекордного подорожания скоро снизится. Она упадет на 20% уже в октябре.
Об этом рассказал директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, пишет Информатор.
Эксперт сообщил, что крупа подешевеет уже в октябре, так как в текущем году данной культурой засеяли значительно большие площади, чем в прошлом (120 тыс. га вместо 70 тыс. га).
"Сейчас начинается массовая жатва гречихи. В сентябре она пройдет, и мы предполагаем, что в октябре будет резкое удешевление гречневой крупы. На 20%", - рассказал Громовой.
По его словам, урожай, который в ближайшие недели соберут в Украине, полностью обеспечит потребности всего населения.
С одной стороны, крупы в стране будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Но многие украинцы выехали из страны, поэтому поставки должны полностью обеспечить жителей государства.
Фермер Николай Малиенко уверен, что урожай будет хорошим, ведь этому способствует погода.
Он считает, что в этом году фермеры, посеявшие гречку, в выигрыше. Цена на нее выросла. А вот аграрии, которые выращивали пшеницу, кукурузу, подсолнечник, наоборот, в проигрыше из-за ситуации с портами, которые долго блокировала Россия.
Судя по предложениям супермаркетов, то цена на крупу уже немного снизилась. Напомним, еще месяц назад за 800 граммов просили 100 гривен.
Сейчас в магазине "Фора" крупу можно купить за 61,99 гривен.
Ранее мы писали, что в супермаркете Киева продают гречку по рекордной цене.
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