В Україні обвалиться ціна на гречку: експерт розповів коли та на скільки

Ціна на гречку після рекордного подорожчання скоро знизиться. Вона впаде на 20% вже в жовтні.
Про це розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, пише Інформатор.
Експерт повідомив, що крупа подешевшає вже в жовтні, бо в поточному році даною культурою засіяли значно більші площі, ніж у минулому (120 тис.га замість 70 тис. га).
"Зараз починаються масові жнива гречки. У вересні вони пройдуть, і ми припускаємо, що в жовтні буде різке здешевлення гречаної крупи. На 20%", - розповів Громовий.
За його словами, урожай, який найближчими тижнями зберуть в Україні, повністю забезпечить потреби всього населення.
З одного боку, крупи в країні буде значно більше, ніж у попередні роки. Але багато українців виїхали з країни, тому поставки повинні повністю забезпечити жителів держави.
Фермер Микола Малієнко впевнений, що урожай буде хорошим, адже цьому сприяє погода.
Він вважає, що цього року фермери, які посіяли гречку, у виграші. Ціна на неї зросла. А ось аграрії, які вирощували пшеницю, кукурудзу, соняшник, навпаки, в програші через ситуацію з портами, які довго блокувала Росія.
Судячи з пропозицій супермаркетів, то ціна на крупу вже трохи знизилася. Нагадаємо, ще місяць тому за 800 грамів просили 100 гривень.
Зараз в магазині "Фора" крупу можна купити за 61,99 гривні.
Раніше ми писали, що у супермаркеті Києва продають гречку за рекордною ціною.
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