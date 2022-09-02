В Україні обвалиться ціна на гречку: експерт розповів коли та на скільки

Ціна на гречку після рекордного подорожчання скоро знизиться. Вона впаде на 20% вже в жовтні.

Чому гречка подешевшає

Експерт повідомив, що крупа подешевшає вже в жовтні, бо в поточному році даною культурою засіяли значно більші площі, ніж у минулому (120 тис.га замість 70 тис. га).

"Зараз починаються масові жнива гречки. У вересні вони пройдуть, і ми припускаємо, що в жовтні буде різке здешевлення гречаної крупи. На 20%", - розповів Громовий.

За його словами, урожай, який найближчими тижнями зберуть в Україні, повністю забезпечить потреби всього населення.

З одного боку, крупи в країні буде значно більше, ніж у попередні роки. Але багато українців виїхали з країни, тому поставки повинні повністю забезпечити жителів держави.

Урожай буде хорошим

Фермер Микола Малієнко впевнений, що урожай буде хорошим, адже цьому сприяє погода.

Він вважає, що цього року фермери, які посіяли гречку, у виграші. Ціна на неї зросла. А ось аграрії, які вирощували пшеницю, кукурудзу, соняшник, навпаки, в програші через ситуацію з портами, які довго блокувала Росія.

Скільки зараз коштує гречка

Судячи з пропозицій супермаркетів, то ціна на крупу вже трохи знизилася. Нагадаємо, ще місяць тому за 800 грамів просили 100 гривень.

Зараз в магазині "Фора" крупу можна купити за 61,99 гривні.