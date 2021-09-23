В Украине обновляют водительские права: вводятся коды и ограничения

Правительство Украины внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
Как проинформировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Кабмин принял постановление, согласно которому создаются "удобные и доступные" условия получения удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, а также совершенствуется процедура сдачи экзаменов и повышения квалификации водителей.
Что касается новых обозначений в водительских удостоверениях, то теперь права дополнят формами кодов, обозначающих дополнительную информацию:
Так, теперь гражданин, который сдает практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, сможет получить права с занесенным в документ соответствующим кодом. Документ можно будет использовать только для езды в авто с "автоматом".
Результаты теоретического экзамена на знание ПДД будут действительны в течение 2 лет.
Кроме того, если гражданину открывают одновременно две категории, то экзамены нужно сдавать по одной из них, которая высшая.
Высшей категорией считаются такие:
С полным проектом постановления можно ознакомиться по этой ссылке.
Фото: скриншот pravo.ua
Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил учить будущих водителей в онлайн формате.
Напомним, перед этим мы писали о том, в каких странах действуют украинские водительские права, а где - с ограничениями.