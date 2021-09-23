В Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеження

Уряд України вніс зміни у формат водійських посвідчень, в які будуть внесені спеціальні позначення, і оновив механізм складання практичного іспиту на отримання прав.
Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.
Як поінформувала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Кабмін прийняв постанову, згідно з якою створюються "зручні та доступні" умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також удосконалюється процедура здачі іспитів та підвищення кваліфікації водіїв.
Що стосується нових позначень у водійських посвідченнях, то тепер права доповнять формами кодів, що позначають додаткову інформацію:
Так, тепер громадянин, який складає практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, зможе отримати права з занесеним в документ відповідним кодом. Документ можна буде використовувати тільки для їзди в авто з "автоматом".
Результати теоретичного іспиту на знання ПДР будуть дійсні протягом 2 років.
Крім того, якщо громадянину відкривають одночасно дві категорії, то іспити потрібно складати по одній з них, яка вища.
Вищою категорією вважаються такі:
З повним проектом постанови можна ознайомитися за цим посиланням.
Фото: скріншот pravo.ua
Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив вчити майбутніх водіїв в онлайн форматі.
Нагадаємо, перед цим ми писали про те, в яких країнах діють українські водійські права, а де - з обмеженнями.