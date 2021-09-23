В Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеження

Як поінформувала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Кабмін прийняв постанову, згідно з якою створюються "зручні та доступні" умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також удосконалюється процедура здачі іспитів та підвищення кваліфікації водіїв.

Що стосується нових позначень у водійських посвідченнях, то тепер права доповнять формами кодів, що позначають додаткову інформацію:

медичні причини щодо водія (наявність засобів корекції і/або захисту зору, слухового апарата / засобу для спілкування, протезів кінцівок / ортезів на кінцівки)

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, модифіковані гальмівні системи, модифікована система акселератора, пристосування педалі та обмежувач ходу педалі та ін.)

коди для позначення обмежень (керування транспортним засобом тільки в денні години, керування транспортним засобом без пасажирів, тільки для їзди зі швидкістю не більш ніж _ км/год та ін.)

адміністративні питання.

Так, тепер громадянин, який складає практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, зможе отримати права з занесеним в документ відповідним кодом. Документ можна буде використовувати тільки для їзди в авто з "автоматом".

Результати теоретичного іспиту на знання ПДР будуть дійсні протягом 2 років.

Крім того, якщо громадянину відкривають одночасно дві категорії, то іспити потрібно складати по одній з них, яка вища.

Вищою категорією вважаються такі:

DE - D1E

D - D1

CE - C1E

C - C1

A - A1

З повним проектом постанови можна ознайомитися за цим посиланням.

Фото: скріншот pravo.ua