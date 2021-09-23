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В Украине обновляют водительские права: вводятся коды и ограничения

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Четверг 23 сентября 2021 15:36
В Украине обновляют водительские права: вводятся коды и ограничения Фото: водительские права в Украине будут выдавать по новому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Украины внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Как проинформировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Кабмин принял постановление, согласно которому создаются "удобные и доступные" условия получения удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, а также совершенствуется процедура сдачи экзаменов и повышения квалификации водителей.

Что касается новых обозначений в водительских удостоверениях, то теперь права дополнят формами кодов, обозначающих дополнительную информацию:

  • медицинские причины для водителя (наличие средств коррекции и/или защиты зрения, слухового аппарата/средства для общения, протезов конечностей/ортезов на конечности)
  • приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, модифицированные тормозные системы, модифицированная система акселератора, приспособления педали и ограничитель хода педали и др.)
  • коды для обозначения ограничений (управление транспортным средством только в дневные часы, управление транспортным средством без пассажиров, только для езды со скоростью не более _ км/ч и др.)
  • административные вопросы.

Так, теперь гражданин, который сдает практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, сможет получить права с занесенным в документ соответствующим кодом. Документ можно будет использовать только для езды в авто с "автоматом".

Результаты теоретического экзамена на знание ПДД будут действительны в течение 2 лет.

Кроме того, если гражданину открывают одновременно две категории, то экзамены нужно сдавать по одной из них, которая высшая.

Высшей категорией считаются такие:

  • DE - D1E
  • D - D1
  • CE - C1E
  • C - C1
  • A - A1

С полным проектом постановления можно ознакомиться по этой ссылке.

В Украине обновляют водительские права: вводятся коды и ограниченияВ Украине обновляют водительские права: вводятся коды и ограниченияВ Украине обновляют водительские права: вводятся коды и ограниченияВ Украине обновляют водительские права: вводятся коды и ограничения

Фото: скриншот pravo.ua

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил учить будущих водителей в онлайн формате.

Напомним, перед этим мы писали о том, в каких странах действуют украинские водительские права, а где - с ограничениями.

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