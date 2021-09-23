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В Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеження

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Четвер 23 вересня 2021 15:36
В Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеження Фото: водійські права в Україні видаватимуть по новому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Уряд України вніс зміни у формат водійських посвідчень, в які будуть внесені спеціальні позначення, і оновив механізм складання практичного іспиту на отримання прав.

Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Як поінформувала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Кабмін прийняв постанову, згідно з якою створюються "зручні та доступні" умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також удосконалюється процедура здачі іспитів та підвищення кваліфікації водіїв.

Що стосується нових позначень у водійських посвідченнях, то тепер права доповнять формами кодів, що позначають додаткову інформацію:

  • медичні причини щодо водія (наявність засобів корекції і/або захисту зору, слухового апарата / засобу для спілкування, протезів кінцівок / ортезів на кінцівки)
  • пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, модифіковані гальмівні системи, модифікована система акселератора, пристосування педалі та обмежувач ходу педалі та ін.)
  • коди для позначення обмежень (керування транспортним засобом тільки в денні години, керування транспортним засобом без пасажирів, тільки для їзди зі швидкістю не більш ніж _ км/год та ін.)
  • адміністративні питання.

Так, тепер громадянин, який складає практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, зможе отримати права з занесеним в документ відповідним кодом. Документ можна буде використовувати тільки для їзди в авто з "автоматом".

Результати теоретичного іспиту на знання ПДР будуть дійсні протягом 2 років.

Крім того, якщо громадянину відкривають одночасно дві категорії, то іспити потрібно складати по одній з них, яка вища.

Вищою категорією вважаються такі:

  • DE - D1E
  • D - D1
  • CE - C1E
  • C - C1
  • A - A1

З повним проектом постанови можна ознайомитися за цим посиланням.

В Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеженняВ Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеженняВ Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеженняВ Україні оновлюють водійські права: вводяться коди та обмеження

Фото: скріншот pravo.ua

Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив вчити майбутніх водіїв в онлайн форматі.

Нагадаємо, перед цим ми писали про те, в яких країнах діють українські водійські права, а де - з обмеженнями.

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Водійське посвідчення
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