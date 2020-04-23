В Украине обновили правила обязательной обсервации: подробности

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 11 мая, а также правительство обновило правила обсервации граждан при пресечении государственной границы.

Как говорится в постановлении Кабинета министров №291, обязательной обсервации не будут подлежать те, кто при въезде в Украину в период действия ограничительных мер дал согласие на самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дій вдома".

Так, в пункт 5 постановления "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" внесли такие дополнения:

"Лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации (изоляции) в случаях, предусмотренных абзацами пятым и шестым настоящего пункта".

Также было позволено осуществлять обработку персональных данных лиц, подлежащих самоизоляции:

медработникам,

Центру общественного здоровья Минздрава,

госучреждениям эпидемиологического профиля Минздрава,

Министерству цифровой трансформации.

Доступ к персональным данным могут иметь полиция и Нацгвардия, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции и правила карантина.

Как работает приложение "Дій вдома" для контроля самоизоляции

Бесплатное мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции можно скачать на смартфон через Google Play. После авторизации считается, что пользователь выбрал контроль за самоизоляцией с помощью сервиса.

Контроль за соблюдением условий самоизоляции через это приложение осуществляется с помощью совокупности информации (проверка соответствия фото и геолокации мобильного устройства в момент снимка).

Пользователь в течение дня в период двух недель будет получать 10 push-сообщений в приложении: на каждое нужно сделать свое фото, также будет работать геолокации. В случае выявления нарушений правил самоизоляции составляется админпротокол и выписывается штраф.

Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" (Фото: скрин play.google.com)

Напомним, что 18 апреля в Украине вступил в силу закон об обработке данных больных коронавирусом без их согласия. Законом, в частности, дается определение понятиям самоизоляция и обсервация.