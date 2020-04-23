В Україні оновили правила обов'язкової обсервації: подробиці

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 11 травня, а також уряд оновив правила обсервації громадян при перетині державного кордону.

Як йдеться в постанові Кабінету міністрів №291, обов'язковій обсервації не будуть підлягати ті, хто при в'їзді в Україну в період дії обмежувальних заходів дав згоду на самоізоляцію з використанням мобільного додатку "Дій вдома".

Так, у пункт 5 постанови "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" внесли такі доповнення:

"Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції) у випадках, передбачених абзацами п'ятим та шостим цього пункту".

Також було дозволено здійснювати обробку персональних даних осіб, які підлягають самоізоляції:

медпрацівникам,

Центру громадського здоров'я МОЗ,

держустановам епідеміологічного профілю МОЗ,

Міністерству цифрової трансформації.

Доступ до персональних даних можуть мати поліція та Нацгвардія, щоб контролювати дотримання режиму самоізоляції та правила карантину.

Як працює додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції

Безкоштовний мобільний додаток для контролю режиму обсервації та самоізоляції можна завантажити на смартфон через Google Play. Після авторизації вважається, що користувач вибрав контроль за самоізоляцією за допомогою сервісу.

Контроль за дотриманням умов самоізоляції через цей додаток здійснюється за допомогою сукупності інформації (перевірка відповідності фото та геолокації мобільного пристрою в момент знімка).

Користувач протягом дня у період двох тижнів буде отримувати 10 push-повідомлень в додатку: на кожне треба зробити своє фото, також буде працювати геолокація. У разі виявлення порушень правил самоізоляції складається адмінпротокол і виписується штраф.

Додаток для контролю самоізоляції "Дій вдома" (Фото: скрін play.google.com)

Нагадаємо, що 18 квітня в Україні набув чинності закон про обробку даних хворих коронавірусом без їх згоди. Законом, зокрема, дається визначення поняттям самоізоляція та обсервація.