Эвакуация украинцев: когда начнут возвращать домой застрявших за границей граждан

Эвакуация украинцев (коллаж: РБК-Украина)

Мининфраструктуры Украины назначит рейсы для эвакуации украинцев, которые застряли за границей

Эвакуация украинцев, которые застряли за границей из-за карантина, планируется на следующей неделе. При этом первыми заберут наших людей в Израиле. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Чиновник отметил, что в Израиле наиболее остро стоит визовый вопрос, поэтому эта страна будет первая на эвакуацию украинцев. Далее наших людей заберут из США, поскольку там у многих тоже заканчиваются туристические визы. Далее последует Бали, Индонезия, Таиланд.

"В Европе также есть ряд стран, из которых вследствие закрытия проезда внутри Шенгенской зоны нам придется вывозить людей самолетами", - заявил Криклий в интервью Интерфакс-Украина.

Кроме того, людей будут эвакуировать из Италии и Испании. Возвращающиеся граждане должны будут пройти обязательную 14-дневную обсервацию. В то же время многие украинцы по возвращению пытаются избежать обсервации.

По словам Криклия, через систему "Друг" Министерства иностранных дел зарегистрировались более 9 тысяч граждан, которые хотят вернуться в Украину.

Напомним, что на Бали застряли украинцы, которым отказывают в помощи. Одна из туристок рассказала, что она вместе с семьей улетела из Украины еще в феврале. Сейчас у нее уже заканчиваются деньги на еду, но консулы все время просят еще подождать. При этом женщина уже взяла деньги в кредит и не знает, что ей делать дальше.