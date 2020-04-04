В Украине обновили правила карантина: важные разъяснения

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточают с 6 апреля, и по всей стране вводят новые правила до окончания ограничительных мероприятий 24 апреля. Правительство сегодня сделало важные разъяснения относительно запретов, которые детально описало на своем сайте.

В Кабмине отметили, что принятые постановлением №211 новые нормы ограничительных мер вызвали у украинцев множество вопросов, в связи с чем чиновники предоставили на них ответы.

В частности, относительно режима "все в масках", где запрещено гулять, посещение церквей на Пасхальные праздники, обязательного ношения документов, за что будут штрафовать и не только.

Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?

Наличие у человека документов позволит проверить, не должнн ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина, отметили в правительстве.

Можно ходить по улице без маски?

В Постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Общественное место - часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.). Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; тому подобное. Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".

Зачем вводится обязательный масочный режим?

"Это нужно ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что является переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделения биологического материала, которое может содержать возбудитель, уменьшается", - объяснили в Кабмине.

Могут ли меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?

За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

Закрывают ли церкви на период карантина?

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены.

"Мы призываем всех украинцев оставаться дома на период карантина", - обратились к гражданам в Кабмине.

Кто будет контролировать соблюдение мер карантина?

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Можно ходить по улице втроем?

По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

В каком случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу?

Люди в возрасте 60 лет и старше пока должны сидеть дома, так как относятся к группе повышенного риска и поэтому требуют самоизоляции.

Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции.

Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.

Если у пожилых нет близких людей младшего возраста, чтобы о них заботиться

Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенных на расстоянии не более чем 2 км от места самоизоляции. Они должны придерживаться масочного режима.

Кроме того, правительство поручило ОГА принять дополнительные меры к выявлению и обслуживания одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащую социальную сопровождение.

Можно ли гулять возле дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Разрешено ли выходить на улицу с детьми?

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах.

"Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям покидать дом без сопровождения взрослых", - отметили в Кабмине.

Можно ли ходить в парк или сквер?

Теперь нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

Как теперь выгуливать домашних животных?

По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

Когда дети снова пойдут в школу?

Карантин пока действует до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. Начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля.

Магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками?

"Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей", - подчеркнули в правительстве.

Как сообщалось ранее, премьер Денис Шмыгаль допускает ослабление карантина в Украине в конце апреля. Глава Кабмина рассказал, в каком случае это возможно и озвучил несколько этапов.