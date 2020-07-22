В Украине обновили порядок выплаты и размер соцпомощи: что изменилось

В Украине решили урегулировать перерасчет социальных выплат для отдельных категорий лиц и усилить адресность, а также упростить доступ в оформлении соцпомощи.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по итогам заседания Кабмина 22 июля, правительство приняло постановление о выплате государственной и социальной помощи, которое совершенствуются принципы и подходы к назначению и предоставления выплат.

Какие вводятся новшества

Будет установлен порядок перерасчета пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Такая помощь для них увеличена с 2 прожиточных минимумов до 2,5. Для детей с инвалидностью - до 3,5 "минималок".

Пересчитывать будут выплаты на детей, которые были начислены в январе-июне 2020 года, а перерасчет будет произведен с 1 января 2020 года (то есть с того периода времени, который прошел).

Также решением Кабмина была утверждена новая редакция порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Ее будут назначать согласно "объективности получения низких доходов, или отсутствия доходов у неработающих трудоспособных членов семьи".

При этом, подчеркнула Лазебная, в программе помощи малообеспеченным семьям останутся такие трудоспособные лица, которые осуществляют уход:

за детьми до достижения ими 3-летнего или 6-летнего возраста,

за больными детьми, которым не установлена ​​инвалидность,

за лицами с инвалидностью I-II группы,

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

лица, которые предоставляют социальные услуги по уходу,

многодетные семьи или одинокие матери.

"Другие трудоспособные лица из малообеспеченных семей, они или должны работать, и тогда согласно их доходам мы будем включать их в программу, или значиться в центре занятости", - сказала Лазебная.

Глава Минсоцполитики заявила, что среди новшеств также предусмотрены стимулирующие механизмы для выхода из состояния бедности малообеспеченной семьи, в которой есть неработающие трудоспособные лица.

Будет установлен единый порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семей для всех видов соцпомощи и жилищных субсидий - такая помощь предоставляется в зависимости от дохода семьи.

"В этом порядке мы совершенствуем механизмы взаимодействия органов власти и органов местного самоуправления. Мы вводим обмен информацией с ГНС, Пенсионным фондом. Отменяется необходимость предоставления дополнительных справок о доходах от заявителей, что также поможет не допустить ошибки при указаниях сумм доходов при заполнении деклараций, когда люди подают для назначения соцпомощи", - заявила Лазебная.

Кроме того, при назначении помощи при расчете дохода будет учитываться размер чистой заработной платы, то есть будет включена сумма дохода без налога на доходы физлиц.

Процедура обращения граждан за получением помощи будет упрощена - это можно будет сделать через портал "Дія" или центры предоставления административных услуг.

Все виды помощи, которые привязаны к доходу семьи, унифицируются и приводятся к единым правилам предоставления выплат.

Совершенствуются порядок предоставления таких видов госпомощи, как временно государственная помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, помощь малообеспеченным семьям, помощь одиноким матерям.

"Помощь будет оказываться с учетом имущественного положения семьи, нарушения и злоупотребления, которые ранее допускали на уровне комиссий разных уровней, отныне будет легко отслеживаться", - цитирует Лазебную пресс-служба Минсоцполитики.

Также отмечается, что если этого размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям со всеми повышениями (10% - 20%) и надбавками (250 -500 грн) на ребенка составлял в среднем 115% от размера прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста, то с 1 июля 2020 размер такой помощи составит 130% от размера прожиточного минимума на ребенка

до 6 лет - 2 416 гривен

от 6 до 18 лет - 3 013 гривен.

Была отменена норма, которая ограничивала максимальный размер пособия (75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи). С 1 июля 2020 года максимальный размер государственной социальной помощи не может превышать прожиточный минимум для семьи.

Видео: В Минсоцполитики рассказали об изменении размера соцпомощи и порядка выплат

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