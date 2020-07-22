В Україні оновили порядок виплати і розмір соцдопомоги: що змінилося

В Україні вирішили врегулювати перерахунок соціальних виплат для окремих категорій осіб та посилити адресність, а також спростити доступ в оформленні соцдопомоги.

Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за підсумками засідання Кабміну 22 липня, уряд схвалив постанову про виплату державної соціальної допомоги, що удосконалюються принципи та підходи до призначення та надання виплат.

Які запроваджуються нововведення

Буде встановлено порядок перерахунку допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Така допомога для них збільшена з 2 прожиткових мінімумів до 2,5. Для дітей з інвалідністю - до 3,5 "мінімалок".

Перераховувати будуть виплати на дітей, які були нараховані в січні-червні 2020 року, а перерахунок буде проведено з 1 січня 2020 року (тобто з того періоду часу, який вже пройшов).

Також рішенням Кабміну була затверджена нова редакція порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Її будуть призначати відповідно до "об'єктивності отримання низьких доходів, або відсутності доходів у непрацюючих працездатних членів сім'ї".

При цьому, наголосила Лазебна, в програмі допомоги малозабезпеченим сім'ям залишаться такі працездатні особи, які здійснюють догляд:

за дітьми до досягнення ними 3-річного або 6-річного віку,

за хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність,

за особами з інвалідністю I-II групи,

за дитиною з інвалідністю у віці до 18 років,

особи, які надають соціальні послуги з догляду,

багатодітні сім'ї та одинокі матері

"Інші працездатні особи з малозабезпечених сімей, вони або повинні працювати, і тоді відповідно до їх доходів ми будемо включати їх в програму, або значитися в центрі зайнятості", - сказала Лазебна.

Глава Мінсоцполітики заявила, що серед нововведень також передбачені стимулюючі механізми для виходу зі стану бідності малозабезпеченої сім'ї, в якій є непрацюючі працездатні особи.

Буде встановлено єдиний порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сімей для всіх видів соціальних допомог та житлових субсидій - така допомога надається в залежності від доходу сім'ї.

"У цьому порядку ми вдосконалюємо механізми взаємодії органів влади та органів місцевого самоврядування. Ми вводимо обмін інформацією з ДПС, Пенсійним фондом. Скасовується необхідність надання додаткових довідок про доходи від заявників, що також допоможе не допустити помилки при вказанні сум доходів при заповненні декларацій, коли люди подають для призначення соцдопомоги", - заявила Лазебна.

Крім того, при призначенні допомоги при розрахунку доходу буде враховуватися розмір чистої заробітної плати, тобто буде включена сума доходу без податку на доходи фізосіб.

Процедура звернення громадян за отриманням допомоги буде спрощена - це можна буде зробити через портал "Дія" або центри надання адміністративних послуг.

Всі види допомоги, які прив'язані до доходу сім'ї, уніфікуються і приводяться до єдиних правил надання виплат.

Удосконалюються порядок надання таких видів держдопомоги, як тимчасово державна допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям.

"Допомога надаватиметься з урахуванням майнового стану сім’ї, порушення та зловживання, що раніше припускались на рівні комісій різних рівнів, відтепер легко відстежуватимуться", - цитує Лазебну прес-служба Мінсоцполітики.

Також зазначається, що якщо цього розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з усіма підвищеннями (10% - 20%) і надбавками (250 -500 грн) на дитину становив в середньому 115% від розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, то з 1 липня 2020 розмір такої допомоги становитиме 130% від розміру прожиткового мінімуму на дитину

до 6 років - 2 416 гривень

від 6 до 18 років - 3 013 гривень

Була скасована норма, яка обмежувала максимальний розмір допомоги (75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї). З 1 липня 2020 року максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім'ї.

Відео: В Мінсоцполітіки розповіли про зміну розміру соцдопомоги та порядку виплат

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