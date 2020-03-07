В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)

Археологи обнаружили уникальные захоронения в курганах Широковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает Охранная археологическая служба Украины в Facebook.

Всего было выявлено 52 захоронения в 10 курганах из разных эпох - энеолита, эпохи бронзы, а также раннего железного века. Высота самого большого кургана, который исследовала экспедиция, составляла 6,5 метров, а диаметр - 60 метров.

Самое древнее из найденных захоронений датируется 2-й половиной IV тысячелетия до нашей эры (почти 6 тысяч лет). Пять курганов построили в эпоху ранней бронзы носители ямной археологической культуры (1-я половина III тыс. до н. е.).

"Впускными до этих курганов были погребения катакомбной культуры 2-й половины III тыс. до н. э., составляющие самую многочисленную группу захоронений", - пишут археологи.

Археологи обнаружили в курганах под Днепром уникальные захоронения (фото: facebook.com/dp.oasu)

Эпоха поздней бронзы представлена погребениями бабинской (XVIII-XVI вв. до н. э.) и срубной культур (XV-XIII века. к н.е.). А захоронение эпохи раннего железного века принадлежат рядовым представителям скифского социума.

Одно из погребений срубной культуры особенно интересно. Оно устроено в каменном сундуке. А межу ребрами покойника выявили кремневое острие стрелы - вероятно этот человек был убит.

Также там выявили каменный жертвенник в виде кольца, сложенного из небольших камней местного известняка. Одна из насыпей имела каменное кольцо крепиды, изложенное в три-четыре ряда, также из известняковых камней.

Захоронения были одиночными, парными, а также групповыми (до пяти человек). Возле некоторых покойников обнаружили керамические сосуды, каменные топоры, изделия из костей, наконечники стрел. Большинство скелетов также носят следы посыпки охрой.