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В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)

STYLERНовости науки    07.03.2020 - 16:03
В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)
Археологи обнаружили в курганах под Днепром уникальные захоронения (фото: facebook.com/dp.oasu)

На курганах в Днепропетровской области нашли артефакты времен энеолита

Археологи обнаружили уникальные захоронения в курганах Широковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает Охранная археологическая служба Украины в Facebook.

Всего было выявлено 52 захоронения в 10 курганах из разных эпох - энеолита, эпохи бронзы, а также раннего железного века. Высота самого большого кургана, который исследовала экспедиция, составляла 6,5 метров, а диаметр - 60 метров.

Самое древнее из найденных захоронений датируется 2-й половиной IV тысячелетия до нашей эры (почти 6 тысяч лет). Пять курганов построили в эпоху ранней бронзы носители ямной археологической культуры (1-я половина III тыс. до н. е.).

"Впускными до этих курганов были погребения катакомбной культуры 2-й половины III тыс. до н. э., составляющие самую многочисленную группу захоронений", - пишут археологи.

В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)

Археологи обнаружили в курганах под Днепром уникальные захоронения (фото: facebook.com/dp.oasu)

Эпоха поздней бронзы представлена погребениями бабинской (XVIII-XVI вв. до н. э.) и срубной культур (XV-XIII века. к н.е.). А захоронение эпохи раннего железного века принадлежат рядовым представителям скифского социума.

Одно из погребений срубной культуры особенно интересно. Оно устроено в каменном сундуке. А межу ребрами покойника выявили кремневое острие стрелы - вероятно этот человек был убит.

Также там выявили каменный жертвенник в виде кольца, сложенного из небольших камней местного известняка. Одна из насыпей имела каменное кольцо крепиды, изложенное в три-четыре ряда, также из известняковых камней.

Захоронения были одиночными, парными, а также групповыми (до пяти человек). Возле некоторых покойников обнаружили керамические сосуды, каменные топоры, изделия из костей, наконечники стрел. Большинство скелетов также носят следы посыпки охрой.

В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)В Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет (фото)

Археологи обнаружили в курганах под Днепром уникальные захоронения (фото: facebook.com/dp.oasu)

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