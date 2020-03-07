ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)

STYLERНовини науки    07.03.2020 - 16:03
В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)
Археологи виявили в курганах під Дніпром унікальні поховання (фото: facebook.com/dp.oasu)

На курганах у Дніпропетровській області знайшли артефакти часів енеоліту

Археологи виявили унікальні поховання в курганах Широківського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє Охоронна археологічна служба України в Facebook.

Всього було виявлено 52 поховання в 10 курганах з різних епох енеоліту, епохи бронзи, а також раннього залізного віку. Висота найбільшого кургану, який досліджувала експедиція, становила 6,5 метрів, а діаметр - 60 метрів.

Найстародавніше зі знайдених поховань датується 2-ю половиною IV тисячоліття до нашої ери (майже 6 тисяч років). П'ять курганів побудували в епоху ранньої бронзи носії ямної археологічної культури (1-я половина III тис. до н. е.).

"Впускними до цих курганів були поховання катакомбної культури 2-ї половини III тис. до н. е., що становлять найчисленнішу групу поховань", - пишуть археологи.

В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)

Археологи виявили в курганах під Дніпром унікальні поховання (фото: facebook.com/dp.oasu)

Епоха пізньої бронзи представлена похованнями бабинської (XVIII-XVI ст. до н. е.) і зрубної культур (XV-XIII століття. до н. е.). А поховання епохи раннього залізного віку належать рядовим представникам скіфського соціуму.

Одне з поховань зрубної культури особливо цікаве. Воно влаштовано в кам'яній скрині. А між ребрами небіжчика виявили кремінне вістря стріли - ймовірно ця людина була вбита.

Також там виявили кам'яний вівтар у вигляді кільця, складеного з невеликих каменів місцевого вапняку. Одне з насипів мало кам'яне кільце крепіди, викладене в три-чотири ряди, також з вапнякових каменів.

Поховання були поодинокими, парними, а також груповими (до п'яти осіб). Біля деяких небіжчиків виявили керамічні судини, кам'яні сокири, вироби з кісток, наконечники стріл. Більшість кістяків також носять сліди посипання охрою.

В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)

Археологи виявили в курганах під Дніпром унікальні поховання (фото: facebook.com/dp.oasu)

Раніше ми писали, що в Україні виявили скіфське золото. Унікальні артефакти довелося ретельно охороняти.

Ще один доказ: вчені розкопали важливу християнську реліквію Археологи виявили унікальну знахідку: вона може змінити історію (фото)
Новини України археология
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся