В Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років (фото)

Археологи виявили в курганах під Дніпром унікальні поховання (фото: facebook.com/dp.oasu)

На курганах у Дніпропетровській області знайшли артефакти часів енеоліту

Археологи виявили унікальні поховання в курганах Широківського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє Охоронна археологічна служба України в Facebook.

Всього було виявлено 52 поховання в 10 курганах з різних епох енеоліту, епохи бронзи, а також раннього залізного віку. Висота найбільшого кургану, який досліджувала експедиція, становила 6,5 метрів, а діаметр - 60 метрів.

Найстародавніше зі знайдених поховань датується 2-ю половиною IV тисячоліття до нашої ери (майже 6 тисяч років). П'ять курганів побудували в епоху ранньої бронзи носії ямної археологічної культури (1-я половина III тис. до н. е.).

"Впускними до цих курганів були поховання катакомбної культури 2-ї половини III тис. до н. е., що становлять найчисленнішу групу поховань", - пишуть археологи.

Археологи виявили в курганах під Дніпром унікальні поховання (фото: facebook.com/dp.oasu)

Епоха пізньої бронзи представлена похованнями бабинської (XVIII-XVI ст. до н. е.) і зрубної культур (XV-XIII століття. до н. е.). А поховання епохи раннього залізного віку належать рядовим представникам скіфського соціуму.

Одне з поховань зрубної культури особливо цікаве. Воно влаштовано в кам'яній скрині. А між ребрами небіжчика виявили кремінне вістря стріли - ймовірно ця людина була вбита.

Також там виявили кам'яний вівтар у вигляді кільця, складеного з невеликих каменів місцевого вапняку. Одне з насипів мало кам'яне кільце крепіди, викладене в три-чотири ряди, також з вапнякових каменів.

Поховання були поодинокими, парними, а також груповими (до п'яти осіб). Біля деяких небіжчиків виявили керамічні судини, кам'яні сокири, вироби з кісток, наконечники стріл. Більшість кістяків також носять сліди посипання охрою.