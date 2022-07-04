В Украине обнаружили опасную кухонную посуду из Китая: что известно

В Украине обнаружили опасную кухонную посуду китайского производства. Эти вещи продавались в Ивано-Франковской области.

Об этом рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Что обнаружено в посуде из Китая

В товарах для дома обнаружена миграции первичных ароматических аминов.

Известно, что это - NINGBO FUTURE HOUSEWARE CO., LTD., China; производитель: DAJAR Sp.z.o.o. Poland; трейдер: Dajar HOME&GARDEN SRL. Получатель в Украине - ООО ПОСУД-Текстиль БЦ, ул.Ярослава Мудрого, 4 г. Белая Церковь, Киевская обл., 09100.

Решение об изъятии продукции

Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".

Также известно, что китайская компания NINGBO FUTURE HOUSEWARE - является крупнейшим поставщиком продукции для дома. Они производят кухонную посуду, вещи для сада, ванны, декор для дома.