ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні виявили небезпечний кухонний посуд з Китаю: що відомо

Новость на русском →
Понеділок 04 липня 2022 09:51
В Україні виявили небезпечний кухонний посуд з Китаю: що відомо Фото: в Україні виявлено небезпечний посуд (link-int.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виявили небезпечний кухонний посуд китайського виробництва. Ці речі продавалися в Івано-Франківській області.

Про це розповіли в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Що виявлено в посуді з Китаю

У товарах для дому виявлена міграції первинних ароматичних амінів.
Відомо, що це - NINGBO FUTURE HOUSEWARE CO., LTD., China; виробник: DAJAR Sp.z.o.o. Poland; трейдер: Dajar HOME&GARDEN SRL. Одержувач в Україні - ТОВ ПОСУД-Текстиль БЦ, вул.Ярослава Мудрого, 4 м. Біла Церква, Київська обл., 09100.

Рішення про вилучення продукції

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції про необхідність вилучити її з обігу та в строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів".

Також відомо, що китайська компанія NINGBO FUTURE HOUSEWARE - є найбільшим постачальником продукції для дому. Вони виробляють кухонний посуд, речі для саду, ванни, декор для дому.

Як ми раніше писали, медики назвали найнебезпечніші фрукти і овочі на ринку.

Також повідомлялося, що в Україні введуть європейські системи оповіщення про небезпечну продукцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
посуда
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя