В Украине раскрыли новую схему мошенников: жертвами становятся пенсионеры
В Украине мошенники придумали еще одну схему развода. Оказывается, в нашей стране действует сеть фирм, которая рассылает листовки и СМС о победе в "акции" и обещает выплатить несколько сотен тысяч гривен.
Об этом говорится в сюжете-расследовании журналиста Вадима Поньки для BIHUS Info.
Как работает схема
На телефон или на почтовый ящик отправляют информацию примерно с таким текстом: "Доступ к 380 000 грн открыт только вам и на 1 час!".
По указанному в сообщении номеру телефона оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога.
Однако после оплаты вы гарантированно получите лишь предложение купить еще товара в обмен на обещание выплатить денежный приз в будущем.
В рамках эксперимента журналисты заказали предложенные средства для стирки. Аналогичный товар можно приобрести примерно за 100 гривен, а "Имидж клуб" продал свой за 600.
Кроме того, фирмы выдают за своих представителей рандомные фотографии из интернета.
Скриншот (bihus.info)
"Например, "председатель комиссии по вручению призов" - Людмила Сергеевна Янченко. Фотография принадлежит не ей, а румынской фотомодели", - отмечают журналисты.
Отмечается также, что на такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста - их легче ввести в заблуждение.
Ранее мы писали также, что мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую Почту", но что-то пошло не так.
Также напомним, что мошенники пытались "продать" странам ЕС COVID-вакцины на 15 млрд долларов.