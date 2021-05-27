В Украине обнаружили марсианские пейзажи: где их можно увидеть
На Куяльницком лимане в Одесской области сейчас можно наблюдать небывалое зрелище - поистине марсианские пейзажи. Дело в том, что цвет воды в водоеме изменился до неузнаваемости.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Эксперты сообщили, что лиман меняет цвет из-за роста и жизнедеятельности микроорганизмов, которые живут в соленой воде Куяльника. Когда концентрация соли увеличивается, вырабатывается розовый пигмент.
Куяльницкий лиман изменил цвет (фото: Лурий Макалис)
Ученые цветение аномалией не считают
Ученые изменение цвета воды совсем не считают аномалией. Такое уже случалось, преимущественно летом.
"Эта водоросль содержит пигмент каротин, он очень известный по окраске моркови и свеклы... Конечно, красиво, это очень такой привлекательный факт, чтобы туристы приезжали... Это источник какого-то развития и сокровище, которое недооценен", — рассказал заведующий отделом Украинской научного центра экологии моря Александр Гончаров.
Как мы ранее сообщали, на популярном украинском курорте нечистоты сбрасывают прямо в море.