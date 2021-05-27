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В Україні виявили марсіанські пейзажі: де їх можна побачити

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Одеса, Четвер 27 травня 2021 08:47
В Україні виявили марсіанські пейзажі: де їх можна побачити Під Одесою лиман змінив колір (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Куяльницькому лимані в Одеській області зараз можна спостерігати небувале видовище - воістину марсіанські пейзажі. Річ у тому, що колір води у водоймі змінився до невпізнання.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Експерти повідомили, що лиман змінює колір через зростання і життєдіяльності мікроорганізмів, які живуть в солоній воді Куяльника. Коли концентрація солі збільшується, виробляється рожевий пігмент.

В Україні виявили марсіанські пейзажі: де їх можна побачити

В Україні виявили марсіанські пейзажі: де їх можна побачитиВ Україні виявили марсіанські пейзажі: де їх можна побачитиКуяльницький лиман змінив колір (фото: Лурій Макаліс)

Вчені цвітіння аномалією не вважають

Вчені зміну кольору води зовсім не вважають аномалією. Таке вже траплялося, переважно влітку.

"Ця водорість містить пігмент каротин, він дуже відомий за забарвленням моркви і буряка... Звичайно, красиво, це дуже такий привабливий факт, щоб туристи приїжджали... Це джерело якогось розвитку і скарб, який недооцінений", - розповів завідувач відділу Українського наукового центру екології моря Олександр Гончаров.

Як ми раніше повідомляли, на популярному українському курорті нечистоти скидають прямо в море.

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