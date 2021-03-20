Коли в Україні потрібно міняти гуму на авто і навіщо це потрібно

Автомобілісти двічі на рік змінює гуму на своїх машинах. Восени, приблизно в середині жовтня фахівці рекомендують ставити зимову гуму. А навесні, після 15 квітня, потрібно зимову гуму поміняти на літню.

Коли потрібно міняти гуму на своїх автомобілях і навіщо це потрібно, розповіли фахівці в коментарі для РБК-Україна.

У міжсезоння багатьох водіїв хвилює питання – коли саме оптимальний час для зміни гуми. І з урахуванням погоди в Україні, цей процес важливий для автомобіля. Заміна гуми на зимову більш зрозуміла, і більшість водіїв переставляє покришки з появою першого снігу або заморозків.

А от з переходом на літню гуму ситуація більш клопітка. Точної дати немає і навіть приблизна може істотно відрізнятися від року в рік.

Коли потрібно міняти гуму на літню

Як розповіли нам експерти одного зі столичних СТО, зимову гуму треба міняти на літню, коли середньодобова температура вище 10 градусів.

"Літня гума дубіє від холоду і гальмує як на пластмасі. А зимова гума м'яка і влітку дуже швидко стирається. Крім того, у літньої гуми взимку гальмівний шлях більше", - говорить фахівець.

Варто відзначити, що малюнки протектора на літній та зимовій гумі відрізняються. На зимових такий малюнок створений для того, щоб покращувати зчеплення на дорозі під час ожеледиці. А ось влітку такий малюнок на шинах може призвести до збільшення витрат і погіршення керованості автомобілем.

Потрібно міняти відразу всі чотири колеса і по можливості потрібно дотримуватися чіткої послідовності – міняти шини на колесах місцями та ставити їх не на ті, з якого ви зняли в минулому сезоні.

Всесезонну гуму краще не використовувати

Як відзначають експерти, є ще всесезонна гума, на якій можна їздити цілий рік. Але як для літньої, вона не дуже і як для зими теж "дубова".

"Такий вид гуми часто вибирають автомобілісти, для яких важливіше заощадити, ніж їздити з задоволенням. Оскільки на "всесезонці" збільшується гальмівний шлях, знижується маневреність і погіршується курсова стійкість (наприклад, при об'їзді раптово виниклої перешкоди можна злетіти з дороги)", - пояснили фахівці.

Чому потрібно міняти гуму

Восени гуму біжать міняти швидко – на літній далеко не поїдеш, а ось навесні ситуація навпаки – багато водіїв чекають справжньої спеки та сухої погоди, щоб поміняти шини. Але це неправильно, оскільки в теплу і суху погоду на зимовій гумі їздити не можна – можуть бути серйозні проблеми з машиною.