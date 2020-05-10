В Україні нові правила видачі лікарняних: що змінилося

Як вийти на лікарняний в Україні (колаж: РБК-Україна)

МОЗ опублікувало нові правила виходу на лікарняний під час карантину

У зв'язку з зміною роботи під час чинного карантину Моз вніс зміни в порядок видачі листків непрацездатності, а також встановило порядок видачі лікарняних особам, які перебувають на самоізоляції і обсервації. Так, тепер українці можуть відкрити лікарняний лист дистанційно.

Міністерство охорони здоров'я України Наказом №963 внесло зміни до Інструкції №455. Внесеними змінами передбачається, що на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19), відкриття листків непрацездатності може здійснюватися лікарем, який надає первинну медичну допомогу на підставі звернення і опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв'язку або інтернет-телефонії з обов'язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого

На період тимчасового відсторонення від роботи осіб, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, які були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, у разі неможливості здійснення тимчасового переведення за згодою на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб, листок непрацездатності видається лікарем-інфекціоністом або лікуючим лікарем на підставі результатів лабораторних досліджень центрів Міністерства охорони здоров'я України

Крім того, зазначеним вище Наказом №963 встановлюється й порядок видачі лікарняних листів особам, які перебувають на самоізоляції і обсервації.

Так, на період перебування застрахованої особи у самоізоляції, обсервації, у тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих госпіталях), в установах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під контролем у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) у відповідності з постановою КМУ №211, крім хворих осіб, листок непрацездатності видається лікуючим лікарем на термін, визначений законодавством і галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я

Нагадаємо, що раніше було назване число українців, які хворіють COVID-19 за кордоном.

Також ми писали, що Моз вже почав готуватися до другої хвилі коронавіруса.