В Украине из-за непогоды взлетят цены на популярный фрукт

Ожидается, что желающим полакомиться украинскими яблоками этой осенью придется раскошелиться - через месяц десятки сортов яблок заполонят полки магазинов, но дешевых плодов в этом году не будет.

Вырастить традиционно хороший урожай помешали неблагоприятные погодные условия - сильные дожди и град. В некоторых садоводческих хозяйствах был испорчен чуть ли не весь урожай, и даже крупные хозяйства уже не говорят об экспорте.

По словам агронома из Винницкой области Сергея Попильнюка, из-за непогоды в его хозяйстве 30 га потеряно именно сортового яблока.

Украинские яблока, особенно те, что садили на Подолье, обычно вырастают рекордными и дают превосходные урожаи. В хороший год из 125 га собирают урожай под 40 тонн вкусных сладких плодов, которые по всем показателям обгоняют импортный продукт.

Но в этом году ситуация изменилась. Директор агрокомплекса Ярослав Андрушко сейчас разводит руками и даже не берется говорить о будущих ценах, по которым будут продавать яблоки нового урожая.

Но кроме погоды есть и другая серьезная проблема - перекупщики и спекулянты.

"Почему мы продаем так дешево, и почему народ покупает так дорого?.. Государство потеряло функции регулятора. Я назову абстрактные цифры: если мы продаем по 8 гривен (за килограмм) у себя с производства, то в магазинах граждане покупают по 20-25 гривен", - отметил генеральный директор садоводческого комплекса Василий Чергий.