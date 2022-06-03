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В Украине в некоторых областях пройдут грозовые дожди с градом, будут шквалы

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Пятница 03 июня 2022 07:33
В Украине в некоторых областях пройдут грозовые дожди с градом, будут шквалы Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет с грозовыми дождями и шквалами
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в пятницу, 3 июня, будет с осадками в виде дождей и грозы, также в некоторых регионах ожидается град и сильный ветер. При этом температура воздуха останется комфортной, хотя в ряде областей будет жара до +33 градусов.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.

На востоке и в центре страны пройдут грозы, кое-где с градом. Шквалы ожидаются до 20 метров в секунду.

Ввиду опасных метеорологических явлений объявлен I уровень опасности - "желтый".

Где пройдут дожди

Осадки прогнозируются в восточных регионах - дожди с грозами будут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На остальной части территории Украины будет сухо.

Температура воздуха в Украине 3 июня

В темное время суток столбики термометров в среднем будут показывать около +11... +16 градусов, но в восточных южных областях будет теплее - до +20 градусов, а вот на западе страны наоборот свежее - около +8... +10 градусов.

Днем температура воздуха в среднем составит +22... +27 градусов, при этом на юге и востоке страны будет жара +28... +33 градусов.

В Киеве и области после ночной грозы с дождем день обещает быть без осадков. Столбики термометров в столице покажут +13... +15 градусов в темное время суток, а днем будет около +24... +26 градусов.

В Украине в некоторых областях пройдут грозовые дожди с градом, будут шквалы

Карта погоды в Украине 3 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, что уже в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют некоторое похолодание в Украине... но не на долго. К слову, недавно народный синоптик рассказал, когда в июне наступят самые жаркие дни.

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