В Україні назвали найпопулярніші імена дітей у 2020 році

Найпопулярніші імена дітей в Україні у 2020 році (фото: pixabay.com)

У Мін'юсті назвали найпопулярніші імена народжених в цьому році

Міністерство юстиції України назвало найпопулярніші імена, якими українці називали своїх дітей з початку 2020 року. Виявилося, що найпопулярніше ім'я для хлопчиків - це Артем, а для дівчаток - Софія.

Також популярними виявилися такі імена для хлопчиків, як Матвій, Максим, Давид, Іван, Нікіта, Михайло, Данііл, Богдан, Андрій і Олександр. Для дівчаток - Анастасія, Вікторія, Аліса, Луна, Анна, Вероніка, Поліна і Марія.

Найпопулярніші імена дітей в Україні до 2020 року (фото: facebook.com/minjust.official)

З цього списку імен можна виділити жіноче ім'я Луна, оскільки воно незвичайне.

Нагадаємо, що на Закарпатті батьки назвали свого новонародженого сина Зеленський, на честь президента України.

Варто зазначити, що в західній частині України люди часто називають своїх дітей досить незвичайними іменами, не тими, які ми всі звикли чути. Приміром, в Ужгороді в травні дітей називали Вогнедар, Дем'ян, Леонард, Олівія, Еліна.

Але все ж найчастіше ужгородці давали хлопчикам більш традиційні імена Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Данило, Ярослав. Дівчаток називали Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

При цьому хто і справді здивував весь світ ім'ям своєї дитини, так це американський бізнесмен Ілон Маск. Він назвав свого сина X Æ A-Xii (читається як "Екс Еш Ей-Твелв"). При цьому спочатку він дав йому ім'я X Æ A-12, але закони штату Каліфорнія забороняють в іменах використовувати арабські цифри. ім'я довелося трохи змінити.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук