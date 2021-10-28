В Украине наступает "сезон дождей" и похолодания: названа дата

Погода в Украине уже с первых дней ноября принесет "дождливый сезон", но существенно похолодает немного позже. Пока же, конец октября порадует теплыми и сухими днями.
Что будет с погодой в стране в ближайшие две недели - читайте в материале Styler ниже.
Так, согласно прогнозу ресурса Gismeteo, нас ждут дожди с начала ноября, местами - значительные. 1-2 числа вероятно похолодание на западе и севере, но затем до 6-го числа будет тепло, +10+17, хотя и дождливо.
Вторая неделя ноября стартует похолоданием до +7+12 градусов, а также большим количеством осадков.
Ниже смотрите прогноз на две недели для Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы.
Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 29 октября в Украине ожидаются комфортные градусы, +10+14. В западных областях теплее всего - до +17, а на северо-востоке - в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях - прохладнее, +8+12 днем.
Дожди завтра маловероятны, но возможны туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.
В Киеве 29 октября без осадков, днем +12+14 градусов.
"Выходные обещают во всей Украине сухую, сравнительно теплую, погоду, только будет порывистым ветер", - предупредила синоптик.
Ранее синоптики рассказали, когда в Киеве следует ждать первого снега и снижения температуры днем до нуля.