В Украине наступает "сезон дождей" и похолодания: названа дата

Так, согласно прогнозу ресурса Gismeteo, нас ждут дожди с начала ноября, местами - значительные. 1-2 числа вероятно похолодание на западе и севере, но затем до 6-го числа будет тепло, +10+17, хотя и дождливо.

Вторая неделя ноября стартует похолоданием до +7+12 градусов, а также большим количеством осадков.

Ниже смотрите прогноз на две недели для Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Что будет с погодой завтра?

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 29 октября в Украине ожидаются комфортные градусы, +10+14. В западных областях теплее всего - до +17, а на северо-востоке - в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях - прохладнее, +8+12 днем.

Дожди завтра маловероятны, но возможны туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.

В Киеве 29 октября без осадков, днем +12+14 градусов.

"Выходные обещают во всей Украине сухую, сравнительно теплую, погоду, только будет порывистым ветер", - предупредила синоптик.

