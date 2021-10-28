В Україні настає "сезон дощів" і похолодання: названа дата

Так, згідно з прогнозом ресурсу Gismeteo, нас чекають дощі з початку листопада, місцями - значні. 1-2 числа ймовірно похолодання на заході і півночі, але потім до 6-го числа буде тепло, +10+17, хоча і дощитиме.

Другий тиждень листопада стартує похолоданням до +7+12 градусів, а також великою кількістю опадів.

Нижче дивіться прогноз на два тижні для Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Що буде з погодою завтра?

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 29 жовтня в Україні очікуються комфортні градуси, +10+14. У західних областях найтепліше - до +17, а на північному сході - в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській областях - прохолодніше, +8+12 вдень.

Дощі завтра малоймовірні, але можливі тумани, які погіршать видимість на дорогах.

У Києві 29 жовтня без опадів, вдень +12+14 градусів.

"Вихідні обіцяють у всій Україні суху, порівняно теплу, погоду, тільки буде поривчастим вітер", - попередила синоптик.

