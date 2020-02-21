В Украине нашли тайные угодья олигарха-сепаратиста (видео)

Олигарх Виктор Гушан из оккупированного региона в Молдове Приднестровье владеет бизнесом и значительным количеством недвижимости в Украине. Скандальный предприниматель-сепаратист, которого называют одним из основных бенефициаров существования непризнанного "ПМР", даже имеет украинское гражданство.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Схемы".

Тайные угодья Гушана в Украине находятся под Одессой в городке Вилково около реки Дунай, в самой Одессе и в Киеве.

Отмечается, что владения особняком в Вилково подтвердили также местные жители. По их рассказам, у него на территории стоит башня мобильной связи, и еще две олигарх разместил на границе с Румынией.

Частный остров в Вилково, который также называют "украинской Венецией", вместе с особняком за высоким забором арендовала фирма "Шериф". Этот экономический гигант находится на подконтрольной РФ территории "ПМР" в Молдове. "Шериф" - неофициальное название группы компаний, которые принадлежат Гушану.

По словам охранника особняка в Вилково, бизнесмен приезжает сюда на отдых раз или два в неделю. Мужчина также подтвердил, что вышеупомянутая башня принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком". Именно адрес в Вилково Виктор Гушан указывал ранее как конечный бенефициар "Интертелекома".

Еще в центре Вилково можно увидеть также почти 50 соток земли, которая принадлежит олигарху.

Виктор Гушан и его владения в Украине (Фото: radiosvoboda.org)

Также Гушан имеет в этих краях еще один особняк на острове Лимба. Там находится наблюдательная башня его охотничьих угодий.

Охрана не разрешила журналистам высадится на остров, но с высоты на территории можно увидеть сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий.

В Одессе у Гушана есть владения в закрытом городке "Савиньйон": дом на 600 квадратных метров с несколькими террасами, летней кухней и охраной. Бизнесмен купил все это в феврале 2014 года.

В Киеве у олигарха есть земельный участок для сельскохозяйственных нужд.

При этом журналисты отмечают, что по украинским законам, право иметь такие земли в собственности имеют только граждане Украины.

Видео: Олигарх-сепаратист из Молдовы Виктор Гушан владеет бизнесом и недвижимостью в Украине