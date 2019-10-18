Компания друга Путина добывает в Украине сырье для российского оружия, - "Схемы"

Фото: Олег Дерипаска (wikipedia.org)

Компания друга Путина добывает уникальный кварцит - минерал, из которого добывают кремний

Компания влиятельного российского олигарха, друга президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски добывает в Украине сырье, которое вывозит в Россию для оборонной промышленности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование журналистов программы "Схемы".

"Дочкой" российской компании Дерипаски "Русал" является кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited, которая владеет украинским ООО "Глуховский карьер кварцитов" с 2011 года.

Там добывают уникальный кварцит - минерал, из которого добывают кремний, которому нет замены в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленностях. В 2018 году основными покупателями сырья стали завод "Кремний-Урал", который принадлежит объединенной компании Дерипаски, а также Новолипецкий металлургический комбинат другого российского олигарха Владимира Лисина. В то же время Украина вынуждена импортировать кремний из Китая.

Журналисты выяснили, что "Кремний-Урал" в 2019 году продал украинское сырье на 11,5 тысяч долларов "Новосибирскому Механическому Заводу "Искра". Это предприятие в российских медиа упоминается как участник гособоронзаказа в прошлые годы.

Кроме того, с 2014 года "Кремний-Урал" имеет контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова. Здесь разработали и поставили на серийное производство для российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники. И здесь и в дальнейшем создают системы самого современного высокоточного оружия.

Разработки конструкторского бюро замечали на Донбассе. Например, в феврале 2019 года в поселке Новолуганское обстреляли один из домов из артиллерийского комплекса "Краснополь", который разработало само упомянутое КБ.

Журналисты сообщают, Служба безопасности Украины и Совет национальной обороны и безопасности внесли в санкционный список самого Олега Дериспаску и три его компании. Однако, это не мешает около десятку его фирм свободно работать в Украине, в частности, и вышеупомянутая United Company Rusal Silicon Limited.

В СНБО на запрос журналистов пояснили, что предложения по применению санкций к Дерипаске и связанным с ним компаниям были вынесены на рассмотрение Службой безопасности Украины.

Напомним, министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на закрытом брифинге заявил о необходимости снять санкции с российских компаний олигарха Олега Дерипаски.

Отметим, вероятный будущий глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступает за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и сохранение санкций против РФ.