ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Археологи откопали древнюю статую священника: одна из самых красивых находок!

Турция, Четверг 03 декабря 2020 21:02
Археологи откопали древнюю статую священника: одна из самых красивых находок!
Ученые нашли в Турции древнюю статую (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Турции археологи откопали древнюю статую священника. Ей предположительно около двух тысяч лет. Ученые уже успели окрестить найденное самой красивой находкой 2020 года.

Где именно нашли статую?

Статую обнаружили под землей в турецкой провинции Денизли, в древнем городе Лаодикия. Как сообщает издание Daily News, в этом регионе постоянно работает команда турецких археологов во главе с профессором Университета Памуккале Джелалом Шимшеком.

Команда ученых обнаружила статую священника в западном театре на 15 тысяч мест в городе, которому более семи тысяч лет.

Археологи откопали древнюю статую священника: одна из самых красивых находок!

В Турции нашли статую священника (фото: hurriyetdailynews.com)

"Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения возраста, профессии и, в особенности, очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней империи", - рассказал профессор.

Насколько древний город Лаодикия?

По информации древних источников, город Лаодикия, расположенный на реке Лик, был основан в честь жены Селевкидського царя Антиоха II Теоса в III веке до нашей эры. Но ученые выяснили, что история Лаодикии самом деле отходит вплоть до 5500 года до н. е.

Город, который был обнаружен только после раскопок, начатых музеем Денизли в 2003 году, переживал свой расцвет между первым и третьим веками нашей эры. В этом населенном пункте жило около восьми тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Греции раскопали древние гробницы, которым больше 2000 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь раскопкиархеологи

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь