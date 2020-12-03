Археологи откопали древнюю статую священника: одна из самых красивых находок!

Ученые нашли в Турции древнюю статую (коллаж РБК-Украина)

В Турции археологи откопали древнюю статую священника. Ей предположительно около двух тысяч лет. Ученые уже успели окрестить найденное самой красивой находкой 2020 года.

Где именно нашли статую?

Статую обнаружили под землей в турецкой провинции Денизли, в древнем городе Лаодикия. Как сообщает издание Daily News, в этом регионе постоянно работает команда турецких археологов во главе с профессором Университета Памуккале Джелалом Шимшеком.

Команда ученых обнаружила статую священника в западном театре на 15 тысяч мест в городе, которому более семи тысяч лет.

В Турции нашли статую священника (фото: hurriyetdailynews.com)

"Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения возраста, профессии и, в особенности, очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней империи", - рассказал профессор.

Насколько древний город Лаодикия?

По информации древних источников, город Лаодикия, расположенный на реке Лик, был основан в честь жены Селевкидського царя Антиоха II Теоса в III веке до нашей эры. Но ученые выяснили, что история Лаодикии самом деле отходит вплоть до 5500 года до н. е.

Город, который был обнаружен только после раскопок, начатых музеем Денизли в 2003 году, переживал свой расцвет между первым и третьим веками нашей эры. В этом населенном пункте жило около восьми тысяч человек.

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