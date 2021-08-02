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В Украине наконец-то ослабнет жара: где станет прохладнее всего

Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 3 августа принесет ослабление жары. Максимальная температура воздуха достигнет +28 градусов.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Температура воздуха 3 августа в течение дня позволит спокойнее передвигаться по улицам, а не прыгать от тени к тени и быстро под кондиционер - предполагается + от +25 до +28 градусов. С нюансами: в западных областях завтра днем от +22 до +27 градусов", - сообщила синоптик

Диденко отметила, что на Востоке и Юге еще задержатся жаркие градусы, от +29 до +33 градусов.

3 августа дожди ожидаются на востоке страны и в Карпатах, добавила эксперт.

"Атмосферный фронт во вторник зацепится за наш Восток и юго-восток, поэтому именно там завтра вероятные кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах", - предупредила Диденко.

По словам синоптика, на остальной территории Украины сухую погоду организует выступление дальнего, но мощного атлантического антициклона.

Погода в Киеве

В столице 3 августа температура воздуха снизится, осадки маловероятны.

"В Киеве 3 августа температура воздуха снизится и в течение дня составит от +25, до +26 градусов. Дожди завтра маловероятны. Именно - почти идеальный день наконец кому-то докрасить крышу, развесить на проветривание ковры, починить что-то во дворе, просто нормально пройтись", - резюмировала Диденко.

Также синоптик предупредила, что со среды в Украину придут кратковременные дожди.

Напомним, что Закарпатье пострадало от мощного урагана.

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Погода в Украине