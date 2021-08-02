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В Україні нарешті ослабне спека: де стане прохолодніше за все

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 3 серпня принесе послаблення спеки. Максимальна температура повітря досягне + 28 градусів.

Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Температура повітря 3 серпня протягом дня дозволить спокійніше пересуватися вулицями, а не стрибати від тіні до тіні і швидко під кондиціонер - передбачається + від +25 до +28 градусів. З нюансами: у західних областях завтра вдень від +22 до +27 градусів", - повідомила синоптик

Діденко зазначила, що на Сході та Півдні ще затримаються спекотні градуси, від +29 до +33 градусів.

3 серпня дощі очікуються на сході країни і в Карпатах, додала експерт.

"Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш Схід і південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі і грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах", - попередила Діденко.

За словами синоптика, на решті території України суху погоду організовує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону.

Погода в Києві

У столиці 3 серпня температура повітря знизиться, опади малоймовірні.

"У Києві 3 серпня температура повітря знизиться і протягом дня складе від +25, до +26 градусів. Дощі завтра малоймовірні. Майже ідеальний день нарешті комусь дофарбувати дах, розвісити на провітрювання килими, полагодити щось у дворі, просто нормально пройтися",- резюмувала Діденко.

Також синоптик попередила, що з середи в Україну прийдуть короткочасні дощі.

Нагадаємо, що Закарпаття постраждало від потужного урагану.

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