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В Украине наградили волонтеров: Притула и Тополя получили ордена

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 22:31
В Украине наградили волонтеров: Притула и Тополя получили ордена
Сергей Притула награжден орденом за заслуги III степени (фото: РБК-Украина)

5 декабря в Украине наградили известных волонтеров

В Международный День волонтера, который празднуется во всем мире 5 декабря, Владимир Зеленский наградил орденами известных помощников страны. Так, орден "За заслуги" III степени получил ивестный шоумен и волонтер Сергей Притула, а также лидер группы "Антитіла" и молодежный посол UNICEF Ukraine Тарас Тополя.

Притула награжден "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность" указом президента №889/2019.

Также удостоен чести получить орден и глава организации "Пласт" Станислав Андрийчук.

Отмечается, что Владимир Зеленский наградил всего 25 волонтеров. В частности, трех волонтеров – орденом "Княгини Ольги" третей степени, волонтера Виталия Дайнегу – Крестом Ивана Мазепы.

Ордена "За мужество" III степени присвоены медикам "Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова". Награды получили: фельдшер Александр Бохонок, анестезиолог Сергей Заячкивский, стоматолог Артур Ремезюк, хирург Эдуард Ремезюк.

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