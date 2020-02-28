В Украине начнут выдавать кредиты безработным: каким категориям повезет

В Украине запустят специальные программы для безработных, которые помогут украинцам получить выгодные кредиты для открытия и развития собственного бизнеса. Отмечается, что получить заем смогут те граждане, которые зарегистрированы в службе занятости. Максимальный размер кредита – 90 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, программа содействия занятости населения, направленная на развитие предпринимательства, будет запущена в 2020 году.

В проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы на 2020 год было выделено на специальную программу кредитования 386 миллионов гривен. Финансовую поддержку в виде кредита на открытие собственного бизнеса смогут получить те безработные, которые стоят на учете в Центре занятости и получают максимальное пособие по безработице. Средний размер кредита для начала предпринимательской деятельности составит 46 тысяч гривен, а максимально можно будет получить – до 90 тысяч гривен.

"Средства, выплаченные безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности, возвращать будет не нужно", - сказано в сообщении пресс-службы.

Дополнительные условия получения помощи на открытие предпринимательской деятельности:

Возраст от 18 лет.

Регистрация в государственной службе занятости.

Нет заключенного нового договора в течении одного месяца после регистрации в службе занятости.

Составленный план действий для открытия собственного бизнеса совместно с карьерным советником.

Кто не сможет получить кредит:

Безработные, которые в течение 24 месяцев перед регистрацией работали как физическое лицо-предприниматель, несмотря на то, что такая деятельность была прекращена и снята с регистрации.

Лица, которые уже получали финансовую поддержку от службы занятости на открытие собственного дела, но не осуществляли предпринимательскую деятельность или прекратили ее в течении двух лет, начиная с дня государственной регистрации.