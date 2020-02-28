В Україні почнуть видавати кредити безробітним: яким категоріям пощастить

В Україні запустять спеціальні програми для безробітних, які допоможуть українцям отримати вигідні кредити для відкриття і розвитку власного бізнесу. Відзначається, що отримати позику зможуть ті громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості. Максимальний розмір кредиту – 90 тисяч гривень.

Як повідомили в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, програма сприянню зайнятості населення, спрямована на розвиток підприємництва, буде запущена у 2020 році.

У проєкті бюджету Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття на 2020 рік було виділено на спеціальну програму кредитування 386 мільйонів гривень. Фінансову підтримку у вигляді кредиту на відкриття власного бізнесу зможуть отримати ті безробітні, які стоять на обліку в Центрі зайнятості та отримують максимальну допомогу по безробіттю. Середній розмір кредиту для початку підприємницької діяльності становитиме 46 тисяч гривень, а максимально можна буде отримати – до 90 тисяч гривень.

"Кошти, виплачені безробітному одноразово для організації підприємницької діяльності, повертати не потрібно", - сказано в повідомленні прес-служби.

Додаткові умови отримання допомоги на відкриття підприємницької діяльності:

Вік від 18 років.

Реєстрація в державній службі зайнятості.

Немає укладеного договору протягом одного місяця після реєстрації у службі зайнятості.

Складений план дій для відкриття власного бізнесу спільно з кар'єрним радником.

Хто не зможе отримати кредит:

Безробітні, які протягом 24 місяців перед реєстрацією працювали як фізична особа-підприємець, всупереч тому, що така діяльність була припинена і знята з реєстрації.

Особи, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на відкриття власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її протягом двох років, починаючи з дня державної реєстрації.