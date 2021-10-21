В Украине начнут отбирать "евробляхи": водители сжигают авто

Отмечается, что по закону, "євробляхи", которые ввезены в 2021 году, не подпадают под льготные правила. Поэтому никаких новых перспектив после 10 ноября их водителям не светит.

В частности, таких автомобилей в Украине около 70 тысяч. В основном, это старые машины – 2003-2005 годов выпуска. Хотя есть и более новые - выпущенные в 2016-м.

Также не все знают, когда их автомобиль ввезен в страну. Кроме того, некоторые продавцы "евроблях" обманывают своих покупателей, а именно называют им неверный год ввоза машины в Украину.

Сколько стоит растаможка

Так, общая сумма растаможки составляет 100 тыс. грн. По словам юриста "Авто Евро Силы" Ивана Козачук, машина может стоить 1 500 долларов (около 40 тыс. грн), а растаможка – 3 500-3 700 долларов, а это до 100 тыс. грн. Поэтому в итоге получается такая цена, как будто старую машину покупали в Украине.

"Впрочем, есть и хорошая сторона. Датой окончания действия закона о льготном растаможивании водители не ограничены, а ориентируются на дату ввоза автомобиля, чтобы не более года с того момента", – говорится в материале.

Почему нужно успеть до 10 ноября

В частности, после окончания льготного периода легализации "евроблях" полиция начнет применять санкции. Также нужно будет заниматься легализацией авто после 10 ноября, а именно нужно будет уже думать, как такой автомобиль безопасно и без штрафа доставить для перезаезда в Украину до границы.

Многие планируют сделать это эвакуатором. А после осуществления выезда-въезда в таможню можно будет уже ехать своим ходом.

Все потому, что растаможить автомобиль можно на внутренних таможнях, а именно в городах проживания водителей.

"По закону, человек должен растаможить автомобиль сразу после того, как он был ввезен в Украину. А его т. н. "временный ввоз" и эксплуатация в течение года, это – "серая схема", которая за год может стать" черной", – приводит издание слова адвоката Виталия Собковича.

Сжигают "євробляхи"

Как пишет "Авто Евро Сила", некоторые водители не хотят легализировать авто по полной цене, поэтому они начали просто сжигать свои "євробляхи". Они называют это протестом.

"История этой "євробляхи" окончена. Это – мой протест власти", – заявил владелец машины.