В Украине начнут массово тестировать на коронавирус: что известно

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 часто выявляют слишком поздно, после появления типичных симптомов

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 218 человек. Одним из способов защиты от распространения в стране COVID-19 является своевременное тестирование. О массовом тестировании на коронавирус заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Чиновник написал об этом в Facebook.

Так, со средины следующей недели начнут тестировать жителей Львовской области. В первую очередь проверят тех, кто недавно вернулся из-за границы, а также тех, кто имел контакт с заболевшими коронавирусом.

"Следующий этап проекта - сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - предсказать пики вспышки, загруженность медиков, и тому подобное) и запуск массового тестирования населения на коронавирус", - заявил Козицкий.

Стоит отметить, что массовое тестирование уже применяли в некоторых городах Италии, но сделали это, когда пандемия вышла из-под контроля. А многие эксперты говорят, что изоляции и карантина недостаточно. К таким мерам нужно добавлять своевременное тестирование и изоляцию потенциально зараженных, в первую очередь тех, кто вернулся в страну из-за границы.

Тем временем священники УПЦ МП решили нетрадиционными методами спасти украинцев от коронавируса. В сети появилось видео, как деятели церкви с иконами летают на вертолете, читая молитвы.