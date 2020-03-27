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Священники УПЦ МП на вертолете спасают украинцев от коронавируса (видео)

STYLERКоронавирус    27.03.2020 - 18:14
Священники УПЦ МП на вертолете спасают украинцев от коронавируса (видео)
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Распространение коронавируса в Украине пытаются остановить священники УПЦ МП с помощью нетрадиционных методов

Коронавирус в Украине подтвердили официально у 218 человек, из которых восемь - в Запорожской области. Местная епархия УПЦ МП решила применить к борьбе с COVID-19 нетрадиционные методы - облететь Запорожье на вертолете, читая в небе молитвы. Об этом сообщают местные СМИ.

Обряд "очищения" был одобрен митрополитом Мелитопольским и Запорожским Лукой. С собой священники взяли чудотворную икону Самарскую и Святителя Николая. Но вот от идеи окропления города "святой водой" деятели церкви решили отказаться.

Молитву в небе совершили днем 27 марта на вертолете "Мотор сич". Пилот признался, что такой полет совершает впервые.

Священники УПЦ МП на вертолете спасают украинцев от коронавируса (видео)Священники УПЦ МП на вертолете спасают украинцев от коронавируса (видео)Священники УПЦ МП на вертолете спасают украинцев от коронавируса (видео)

Священники УПЦ МП решили защитить украинцев от коронавируса (фото: 061.ua)

На видеозаписи из вертолета видно, как несколько священнослужителей, вооружившись крестами и заламинированным текстом молитвы избавляют город от коронавируса.

Священники УПЦ МП с помощью молитвы решили защитить украинцев от коронавируса (видео: instagram.com/its_zp)

Отметим, что по канонам Вселенского православия, после того как Украина получила Томос от Константинопольского патриархата 6 января 2019 года, Московский патриархат в Украине перестал существовать и потерял каноничность.

К слову, недавно Владимир Зеленский встретился с главами законных украинских церквей и договорился с ними о проекте "Пасха дома". Во время празднования в этом году прихожан призывают не идти в церковь, а следить за богослужениями онлайн.

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