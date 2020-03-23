Как правильно бороться с коронавирусом: появился "рецепт" успеха

Коронавирус в мире (коллаж РБК-Украина)

Коронавирусу смогли успешно противостоять некоторые страны

Коронавирус в мире поразил более 350 тысяч человек, свыше 15 тысяч умерло и около 100 тысяч - выздоровело. Каждая страна по-своему борется с пандемией, кто-то поздно принимает карантинные меры из-за чего возникает катастрофическая ситуация, некоторые страны обходятся и без строгого карантина, при этом прогресс в противостоянии с COVID-19 у них очень значительный.

Так, в Тайване, островном государстве в 180 километрах от Китая, без введения карантина и чрезвычайного положения успешно борются с коронавирусом. Отметим, что хотя Тайвань и остров, здесь очень интенсивное авиасообщение с Китаем, и оно не прекращалось в разгар эпидемии в Поднебесной.

Через два месяца после фиксации первого случая COVID-19 в стране 195 заболевших, два случая - летальны. При этом численность населения на острове 23 миллиона с плотностью 637 человек на квадратный километр (для сравнения, в Украине плотность - 72 чел./кв. км).

Преимущественно вирус был занесен из-за границы, но внутри страны он почти не распространялся. Все дело в том, что еще с 31 декабря 2019-го после сообщений о подозрительном заболевании в Ухане, всех пассажиров оттуда тщательно проверяли при прибытии на наличие температуры и симптомов ОРВИ.

А 5 января 2020-го проверили всех, кто вернулся из Уханя за последние две недели и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Те, кто показывал положительный результат - переходили в режим карантина.

24 января в стране временно запретили экспорт медицинских масок и термометров. Маски делали все - от госпредприятия до армии. При этом темпы достигли 14 миллионов масок в день (на 23 млн жителей).

Также в государстве активизировали производство спирта - для обеззараживания.

Авиасообщение с Китаем частично ограничили, также ограничили массовые мероприятия и церковные службы. На короткое время остановили учебу в школе, но вскоре (в конце февраля) занятия возобновили.

Вместо того, чтобы отправлять все население на карантин, власти Тайваня пытались тщательнее выявлять потенциальных заболевших и отправлять на карантин их.

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