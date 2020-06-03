В Украине начинается лето: синоптики прогнозируют жару до +30

Погода в Украине уже скоро наладится и после аномально холодного мая в стране наконец-то начнется лето. Синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко прогнозируют, что к выходных столбики термометров местами покажут до +30 градусов.

Так, по совам Диденко, жарче всего будет в эти выходные 6 и 7 июня на Юге, Востоке и в Днепропетровской областях. На остальных территориях тоже потеплеет, но "скромнее" - от +20 до +28 градусов.

Что касается ближайшей перспективы, то завтра, 4 июня, синоптик обещает грозовые дожди в большинстве областей, возможен даже локальный град.

"На Востоке Украины и в южной части существенных осадков не предвидится. Кроме Одесской области - там в четверг есть вероятность дождей", - написала Наталка Диденко в Facebook. - Ветер с юго-запада, 5-10 м/сек".

Несмотря на осадки в четверг потеплеет до +17+22 градусов, а ночь все еще - холодная (+5+10, на Юге до +13-ти).

В Киеве в четверг, 4 июня, ожидаются дожди с редкими грозами. А при грозе вероятен сильный порывистый ветер, местами даже град. Ночью будет +8+10, а днем потеплеет до +18+20 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, в каких регионах в субботу, 6 июня и на Троицу, 7 числа, будет жарче всего. В эти дни от осадков удержится преимущественно Восток и Юг Украины.

Погода в Украине 6 и 7 июня (скрин: meteo.gov.ua)

Как мы писали ранее, синоптики изменили прогноз на июнь и обещают месяц дождей.

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