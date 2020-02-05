Штормовой ветер, 50 см снега и мороз до -16: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве областей образования снежного покрова 30-50 см

Погода в Украине 5 февраля резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение из-за метели и полуметрового снега, а также похолодание до -16. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Отмечается, что с 7 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, а вместе с тем и понижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6, в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

А сегодня в Украине идет сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см).

Такая же погода в центральных и восточных областях. В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица. В южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица.

По Киеву вследствие влияния южного циклона ожидается изменение погодных условий: в течение суток 5 февраля значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

Отметим, что пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что с вечера вторника, 4 февраля, и в течение ночи на улицах столицы активно работали дорожники. Ожидается в Киеве похолодание до -9, сообщили в "Киевпастранс".

Ожидаем понижение температуры до минусовых отметок, поэтому активно проводим привентивну обработку дорог – Александр Густєлєв С вечера вторника на улицах столицы активно работают дорожники. Продолжается подготовка покрытия к понижению температуры. «Как только мы получили подтвержденный прогноз начали привентивну обработку. Уже этой ночью температура опустится до -1°C. А на днях синоптики предупреждают о -9°C. При таких условиях возможно образование гололеда. Мы этого допустить не можем», сообщил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густєлєв. Среди противогололедных средств дорожники начали использовать обработку улиц жидкими хлоридами. «Сейчас 3 спецавто обрабатывают улицы жидкими хлоридами (соляным раствором). Вскоре на дорогах будут работать еще 9. Новые машины завершают оформлять», - добавил Александр Густєлєв. Технология обработки улиц жидкими хлоридами экономит использование соли. Позволяет эффективно предотвращать образование гололеда. Такое оборудование используют в Германии, Австрии. В теплое время года эти машины моют улицы специальным шампунем. Всего дорожники подготовили 418 единиц снегоуборочной техники. Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" Вторник, 4 февраля 2020 г.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что сегодня утром в центральных, южных областях дождь, местами сильный дождь, в западных, северных, северо-восточных областях небольшой снег.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской области местами гололедица.

На перевальных участках дорог в течение ночи значительные снежные осадки, где выпало до 30 см. (Ужоцкий перевал). Температура воздуха -3+2. Состояние покрытия на большинстве перевалов мокрое, на Ужоцком, Торунском и Вишковском заснеженное.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня в большинстве областей, кроме южной, идет сильный дождь со снегом.