В Украине начали возвращать деньги за пробное ВНО: как их получить

В Украине с 1 июля начали возвращать участникам пробного ВНО средства, уплаченные ранее за участие в тестировании.

Как объяснили в МОН Украины, деньги будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО, а не родственникам.

Что нужно знать, чтобы быстро получить деньги за ВНО

Средства возвращают через ПриватБанк. Для того, чтобы получить деньги обратно, необходимо иметь любую карту этого банка, оформленную именно на участника/участницу пробного ВНО.

Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефону, указанному при регистрации на пробное ВНО как основной.

Владельцам карточки ПриватБанка придет СМС-сообщение от банка о зачислении средств.

Если карты этого банка нет, нужно обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить ее бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Если участник/участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения.

Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту ПриватБанка.

Оформить карту нужно как можно быстрее. Впрочем, если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года .

. Если при регистрации на пробное ВНО был указан телефон не участника, а родителей, или ваш номер изменился, нужно зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО - zno.testportal.com.ua/pzno/login - и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.

Инструкция по возврату средств также размещена на сайте ПриватБанка - с ней можно ознакомиться по этой ссылке.

В МОН Украины напомнили, что в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли тестирование дома: 15 июня по украинскому языку и литературе, а 17 июня по всем другим предметам.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено чуть менее 52,5 миллиона гривен из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Ранее мы писали о том, что в Украине подорожает образование, и называли цены на обучение на контракте в вузах.

Напомним также, что порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина.