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По Украине начали возить "ряженых" из Крыма, - заявление МВД

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Пятница 04 марта 2022 11:06
По Украине начали возить "ряженых" из Крыма, - заявление МВД Коллаж РБК-Украина: По Украине начали возить "ряженых" из Крыма
Автор: Светлана Мащенко

Россияне начали привозить людей из Крыма, которые на камеру изображают радость от встречи с "освободителями".

Об этом рассказал Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.

По его словам, югом Украины начали ездить так называемые "ряженые" из Крыма.

"Российская Федерация подрядила несколько автобусов с жителями якобы наших Херсона, Мелитополя, других городов, которые сейчас временно находятся под контролем РФ. И эти люди изображают радость от того, что они встречают российских оккупантов", - рассказал Денисенко.

Например, 3 марта в Мелитополь привезли "какую-то газельку" с продуктами питания. Потом выстроили очередь из полусотни человек и начали фотографировать якобы счастливых жителей Мелитополя (на самом деле эти люди из Крыма), которые благодарят русскому миру за то, что их спасли от "украинской хунты".

"Россияне не смогли среди украинцев найти предателей, которые приходят за дешевой колбасой... Поэтому они вынуждены привозить ряженых. Мы знаем, что это ложь, и об этом будет знать весь мир", - заявил он.

Ранее мы писали, что оккупанты проводят мобилизацию среди населения "ЛДНР", чтобы пустить его на "пушечное мясо" на территории подконтрольной Украины.

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