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Оккупанты мобилизуют население "ЛДНР", чтобы пустить его на "пушечное мясо", - Залужный

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Четверг 03 марта 2022 15:46
Оккупанты мобилизуют население "ЛДНР", чтобы пустить его на "пушечное мясо", - Залужный Фото: Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Светлана Мащенко

Военное руководство РФ проводит мобилизацию на временно оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", чтобы задействовать население в войне против Украины на подконтрольных территориях.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории", - сообщил Залужный.

По его словам, большинство этих людей имеют российские паспорта. Часть из них сейчас перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы.

Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса".

"Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ", - добавили в ВСУ.

Ранее мы писали, что враг с начала вторжения России в Украину уже потерял 9 тысяч личного состава.

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