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По Україні почали возити "ряджених" з Криму, - заява МВС

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П'ятниця 04 березня 2022 11:06
По Україні почали возити "ряджених" з Криму, - заява МВС Колаж РБК-Україна: По Україні почали возити "ряджених" з Криму
Автор: Світлана Мащенко

Росіяни почали привозити людей з Криму, які на камеру зображають радість від зустрічі з "визволителями".

Про це розповів Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.

За його словами, півднем України почали їздити так звані "ряджені" з Криму.

"Російська Федерація підрядила кілька автобусів із жителями нібито наших Херсона, Мелітополя, інших міст, які зараз тимчасово знаходяться під контролем РФ. І ці люди зображають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів", - розповів Денисенко.

Наприклад, 3 березня в Мелітополь привезли "якусь газєльку" з продуктами харчування. Потім вишикували чергу з півсотні людей і почали фотографувати нібито щасливих жителів Мелітополя (насправді ці люди з Криму), які дякують руському миру за те, що їх врятували від "української хунти".

"Росіяни не змогли серед українців знайти зрадників, які приходять за дешевою ковбасою... Тому вони змушені привозити ряджених. Ми знаємо, що це брехня, і про це буде знати весь світ", - заявив він.

Раніше ми писали, що окупанти проводять мобілізацію серед населення "ЛДНР", аби пустити його на "гарматне м'ясо" на території підконтрольної України.

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