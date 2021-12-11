В Украине начали штрафовать водителей "бусов": известно, кто под угрозой

В Украине сотрудники Укртрансбезпеки и патрульная полиция начали массово штрафовать нелегальных перевозчиков.
Об этом рассказал председатель Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, пишет UBR.
По словам эксперта, сейчас Укртрансбезопасность начала составлять протоколы об админнарушениях без судебного разбирательства. Специалист отмечает, что это действенный рычаг с нелегальными перевозчиками.
Также он заявил, что на дорогах слаженно работают представители Национальной полиции и Укртрансбезпеки, действия которых нацелены на выявление и противодействие нелегалам. Уже появились первые результаты их рейдов.
"На днях волынские правоохранители задержали и задокументировали незаконную деятельность водителей двух "бусиков". Обращайтесь в эти органы с фактами: где и каким образом "автобусные пираты" забирают пассажиров, фиксируйте марки и номера транспортных средств с помощью фото - и видеофиксации", – добавил Житинский.
Как известно, с 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн.
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