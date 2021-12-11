В Україні почали штрафувати водіїв "бусів": відомо, хто під загрозою

За словами експерта, зараз Укртрансбезпека почала складати протоколи про адмінпорушення без судового розгляду. Фахівець зазначає, що це дієвий важіль з нелегальними перевізниками.

Також він заявив, що на дорогах злагоджено працюють представники Національної поліції та Укртрансбезпеки, дії яких націлені на виявлення та протидію нелегалам. Вже з'явилися перші результати їхніх рейдів.

"Днями волинські правоохоронці затримали та задокументували незаконну діяльність водіїв двох "бусиків". Звертайтеся в ці органи з фактами: де і яким чином "автобусні пірати" забирають пасажирів, фіксуйте марки та номери транспортних засобів за допомогою фото- та відеофіксації", – додав Житинський.

Як відомо, з 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни у законодавстві, відповідно до яких за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тис. грн.