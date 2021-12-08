ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себе

Новина українською →
Львов, Среда 08 декабря 2021 12:42
Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себе Фото: в Украине оштрафовали гражданина за отсутствие паспорта при себе (facebook.com/MVS LVIV)
Автор: Анастасия Рокитна

Галицкий районный суд Львова признал виновным в нарушении карантина Павла Василишина, который находился в центре Львова без документов. Гражданина оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Zaxid.net".

Мужчина находился на улице в начале проспекта Черновола без документов, удостоверяющих личность. В суде Павел Василишин свою вину не признал и убежден, что носить такие документы с собой он не обязан.

Как сообщили в полиции, к правоохранителям обратился продавец магазина электроинструментов и сообщил о конфликте с покупателем, который отказывался надевать маску. Полицейские составили на него админматериалы за отсутствие маски и за то, что у него не было с собой документов.

Отметим, что это не впервые штрафуют украинцев за отсутствие паспорта при себе. В Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
NEWS
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины